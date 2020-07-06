وثائق سرية تظهر ضلوع بريطانيا بعرقلة جهود الامم المتحدة لمنع استخدام المرتزقة في الحروب

2020/07/06 | 13:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ترجمة … كشف تقرير لموقع ( ديكلاسفايد) البريطاني أن الحكومة البريطانية وطوال عدة عقود عرقلت جهود الامم المتحدة والمنظمات الدولية لتشريع قانون يمنع استخدام الشركات الامنية والمرتزقة في الحروب حول العالم .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” الحكومات البريطانية المتعاقبة منذ عهد رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر وحتى الان تقف عقبة امام […]

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