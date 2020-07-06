بالصور.. قميص برشلونة للموسم 2020-2021

2020/07/06 | 13:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت شركة Nike ، اليوم الاثنين، عن قميص برشلونة لموسم 2020-2021.

وجاء الاعلان بشكل رسمي على موقع الشركة، وتنشر وكالة شفق نيوز، أدناه صوراً تظهر شكل القميص الكاتلوني الجديد.

وكانت Nike قد سحبت الجمعة الماضي، قمصان برشلونة من المتاجر بسبب تلاشي الألوان.

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