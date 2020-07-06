نائب عراقي يطالب مفاتحة الحكومة لبيان حقيقة مناورات أميركية قرب سفارتها

2020/07/06 | 13:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الاثنين، بمفاتحة الحكومة لبيان حقيقة المناورات التي قامت بها السفارة الامريكية الأخيرة....

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