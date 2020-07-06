2020/07/06 | 13:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية تسيير رحلة استثنائية لنقل 110 عراقيين عالقين في الإمارات اعلنت وزارة الخارجية،اليوم الاثنين، تسيير رحلة استثنائية لإجلاء 110 عراقيين عالقين في الإمارات بسبب إجراءات الحظر الشامل.وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “سفارة جمهوريّة العراق في أبو ظبي وبالتنسيق مع القنصلية العامة لجمهوريّة العراق في دبي، سيرت رحلة استثنائيّة”.وأضاف […]

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