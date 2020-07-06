خلافات عشائرية تحول دون عودة 65 اسرة نازحة الى مناطقهم شرقي الرمادي

2020/07/06 | 14:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي ، الاثنين، وجود خلافات عشائرية تحول دون عودة 65 اسرة نازحة الى مناطق سكناهم المحررة شرقي مدينة الرمادي .وقال الدليمي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” هنالك تخوف لدى القوات الامنية من عودة نحو 65 اسرة نازحة الى مناطق سكناها المحررة في […]

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