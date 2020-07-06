تسويق أكثر من ( 7 ) مليون و(418 ) ألف دجاجة حية إلى أسواق كربلاء

2020/07/06 | 14:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت مديرية زراعة كربلاء ، اليوم الاثنين ، عن تسويق أكثر من ( 7 ) مليون و(418 ) ألف دجاجة حية إلى الأسواق لغرض الاستهلاك المحلي خلال النصف الأول من عام 2020 “.وقال معاون مدير الزراعة مجيد حميد الخزعلي في تصريح لــــ ( المستقلة ) […]

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