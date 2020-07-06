صور: أربيل تتلف محاصيلها في الشوارع احتجاجًا على الاستيراد.. واقتحام مكتب البرلمان في السليمانية: ماذا يحدث في كردستان؟

2020/07/06 | 14:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لجأ المزارعون في محافظة اربيل ، على اتلاف محاصيلهم الزراعية من الطماطم ورميها في الشوارع العامة، كفعل احتجاجي على اعتماد الاستيراد واهمال المنتج المحلي.واظهرت صور اطلعت عليها “يس عراق” قيام مجموعة من الفلاحين في علوة أربيل بإتلاف محصول الطماطم ورميه في الأرض للتعبير عن الغضب نتيجة الخسائر التي لحقت بهم بسبب امتلاء […]

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