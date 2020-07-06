القضاء يعلن توقيف شخص تجاوز على الملاكات الطبية في مستشفى اليرموك

2020/07/06 | 14:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداوقفت محكمة تحقيق الكرخ في رئاسة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، اليوم الاثنين، شخصا لقيامه بالاعتداء على الكوادر الطبية في مستشفى اليرموك.وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “المتهم قام بالاعتداء والتجاوز على الملاكات الطبية العاملة في مستشفى اليرموك”.وأضاف البيان أن ان”المتهم تم توقيفه وفقا لأحكام […]

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