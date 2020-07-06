دفن ٩٤ متوفى بـ”كورونا” في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف الاشرف

2020/07/06 | 14:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اللواء الثاني في الحشد الشعبي، الاثنين، عن دفن (٩٤) متوفى جديد في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف الاشرف خلال (٢٤) ساعة الماضية فقط.وذكر بيان للواء الثاني اطلعت عليه “العهد نيوز”، أن “المتوفين ال (٩٤) توزعوا على المحافظات التالية ، من العاصمة بغداد (٤٥) متوفيا ، و(٢٣) متوفيا من محافظة ذي قار ، و(١٠) […]

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