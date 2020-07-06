2020/07/06 | 14:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفاة مصابين اثنين بفيروس كورونا في النجف وتسجيل 88 إصابة خلال 24 ساعة

يتبع.



.



.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وفاة مصابين اثنين بفيروس كورونا في النجف وتسجيل 88 إصابة خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وفاة مصابين اثنين بفيروس كورونا في النجف وتسجيل 88 إصابة خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).