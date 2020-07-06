المنافذ الحدودية: ضبطنا 40 محاولة لتهريب المخدرات خلال النصف الأول من 2020

2020/07/06 | 14:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الاثنين (06 تموز 2020)، إحصائيتها الخاصة بمجمل المخالفات التي تم ضبطه...





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