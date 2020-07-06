المنافذ الحدودية: ضبطنا 40 محاولة لتهريب المخدرات خلال النصف الأول من 2020


المنافذ الحدودية: ضبطنا 40 محاولة لتهريب المخدرات خلال النصف الأول من 2020
2020/07/06 | 14:06 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الاثنين (06 تموز 2020)، إحصائيتها الخاصة بمجمل المخالفات التي تم ضبطه...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المنافذ الحدودية: ضبطنا 40 محاولة لتهريب المخدرات خلال النصف الأول من 2020) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المنافذ الحدودية: ضبطنا 40 محاولة لتهريب المخدرات خلال النصف الأول من 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

واصل القراءة على بغداد اليوم
Sponsored Links