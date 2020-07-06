إيران: 204 وفيات بسبب كورونا خلال 24 ساعة وأكثر من 2600 إصابة جديدة

2020/07/06 | 14:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، سيما سادات لاري، الإثنين، 06 تموز، ...





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