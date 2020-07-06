الأمن الغذائي العربي.. توافر المقومات وانعدام التخطيط

2020/07/06 | 14:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيدر آل حيدر الاجودي مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي عموما والعربي خصوصا، تتزايد بتزايد عدد الإصابات التي تخطت حاجز 10 مليون إنسان وفقد حوالي 500 الف حياتهم عالميا جراء الإصابة بفيروس كورونا، مما أصاب الدول العربية بوجه الخصوص حالة من الهلع والخوف وتسببت بالعبثية والتدافع على شراء كل ما تطاله […]

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