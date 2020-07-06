صحيفة عبرية: اسرائيل بدأ عملية فصل الضفة الغربية عن غزة منذ اكثر من عقدين

2020/07/06 | 14:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لصحيفة هاآرتس العبرية، عن أن الكيان الصهيوني كان يخطط لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة منذ اكثر من عقدين وان الكيان في الوقت الحالي لم يعد يخفي مبررات الفصل بين الاراضي الفلسطينية بدواعي الامن لأنه يعتبر حتى الاطفال الفلسطينيين في الثالثة من العمر خطرا على اهدافه الديموغرافية والسياسية.وذكر التقرير […]

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