كربلاء : العثور على طفلة حديثة الولادة مرمية في صندوق ورقي

2020/07/06 | 14:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله/ ..عثرت القوات الامنية في كربلاء ، اليوم الاثنين ، على طفلة حديثة الولادة وضعت في صندوق ورقي مرمي في أحد أحياء المحافظة .وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مواطني منطقة التحدي وسط كربلاء ، ابلغت القوات الامنية بوجود صندوق ورقي ( كارتون […]

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