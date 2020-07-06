الحشد الشعبي يعثر على كدس لقنابر الهاون شمال الحويجة

2020/07/06 | 14:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عثرت قوة من اللواء 56 بالحشد الشعبي، الاثنين، على كدس لقنابر الهاون في قرية النجاتية شمال الحويجة.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللواء ٥٦ بالحشد الشعبي واستنادا إلى معلومات من استخبارات وأمن الحويجة عثرت على كدس من قنابر الهاون في قرية النجاتية شمال الحويجة جنوب محافظة كركوك”.[…]

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