سببين وراء إبعاد

2020/07/06 | 14:12 - المصدر: سكاي برس

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متابعة/ سكاي برس

أجرى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تعديلات أمنية طاولت مستشارية الأمن الوطني، ورئاسة جهاز الأمن الوطني.



إذ عين وزير الداخلية الأسبق قاسم الأعرجي قيادي سابق في منظمة بدر مستشارا للأمن الوطني، واللواء عبد الغني الأسدي القائد السابق لعمليات جهاز مكافحة الإرهاب رئيسا للجهاز.



وبهذين ال...

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