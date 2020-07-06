كوريا الجنوبية: التفشي الأخير لفيروس كورونا من سلالة “GH”

2020/07/06 | 14:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أن سلسلة التفشي الجديد لفيروس كورونا في منطقة العاصمة سيئول ناجم عن السلالة الوراثية “GH” التي تم رصدها أيضا في بلدان أخرى.وأوضحت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، حسب وكالة “يونهاب”، أن سلسلة الإصابات الجماعية في سيئول، بما في ذلك العدوى المرتبطة بحي الحياة الليلية في وسط […]

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