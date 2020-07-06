2020/07/06 | 14:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان مشترك لنواب: الكاظمي اعاد البيشمركة لكركوك واضاع منجز فرض الامن

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