مصير العام الدراسي القادم “مهدد”.. صعوبة التعليم الألكتروني قد تدفع لتأجيل وخسران عام دراسي أو أكثر!

2020/07/06 | 14:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعتبرت لجنة التربية والتعليم النيابية، اليوم الاحد، وجود سبيلين لتحديد مصير العام الدراسي المقبل، بين تعليم الكتروني وهو ما “تراه الوزارة صعبًا” وبين تأجيل العام الدراسي.وقال عضو اللجنة رعد المكصوصي في تصريحات صحفية، إنه” في حال استمرار الحظر الشامل وتعليمات خلية الازمة فان العام الدراسي المقبل سيكون اما الاعتماد على الدراسة […]

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