المنافذ تعلن حصيلة ما تم ضبطه خلال الـ6 اشهر الماضية

2020/07/06 | 14:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية إحصائية بمجمل المخالفات التي تم ضبطها في المنافذ الحدودية وتحت مسميات مختلفة وبواقع (988) مخالفة للفترة من 1/1 ولغاية 6/30 لعام 2020.وذكر في بيان، إن “هذه المخالفات اندرجت بمسميات متعددة والمتمثلة برصد (285) مخالفة تخص الدعاوى الكمركية المحالة إلى القضاء والمراكز الكمركية ، كذلك كان هنالك (534) مخالفة تم ضبطها […]

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