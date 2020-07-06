2020/07/06 | 14:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكدت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الاثنين، استمرار عملية "الصدمة" التي تهدف الى ايقاف عليات تهريب سعات الانترنيت، كاشفة عن قرابة 13 مليار دينار لتلك العملية.

وقال مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية باسم الاسدي، لوكالة شفق نيوز، إن "عملية الصدمة مستمرة لغاية اكمال مشروع بوابات النفاذ الضوئي والذي سيقضي على امكانية امرار سعات بشكل غير قانوني".

وبين الأسدي أنه "تم تخصيص مبالغ المشروع من موازنة شركة الاتصالات والمعلوماتية التشغيلية، اضافة الى مبلغ ١٢ مليار ونصف المليار دينار من هيئة الاعلام والاتصالات"، موضحا أن "أي ضعف بالانترنت جراء العملية يتم معالجته خلال فترة وجيزة".

وأضاف انه "من المؤكد ان القضاء على امرار السعات بشكل غير قانوني سيسهم بزيادة جودة خدمات الانترنت ويضمن سرعة الانتقال الى خدمات الجيل الرابع والخامس ويسهم ايضا بتخفيض قيمة الاشتراكات".

وكانت وزارة الاتصالات قد أعلنت في 13 حزيران الماضي، عن انطلاق عمليات "الصدمة" بتوجيه من رئيس الوزراء لكشف ومكافحة تهريب سعات الانترنت في العراق وهي أكبر عمليات تخصصية مشتركة، مؤكدة، أن عمليات الصدمة مستمرة حتى القضاء على تهريب سِعات الأنترنت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية تؤكد استمرار عملية الصدمة حتى "النفاذ الضوئي") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة العراقية تؤكد استمرار عملية الصدمة حتى "النفاذ الضوئي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).