الأسدي يُباشر مهامه رئيساً لجهاز الأمن

2020/07/06 | 14:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..باشر عبد الغني الأسدي مهامه رئيساً لجهاز الأمن الوطني العراقي، الاثنين، واجتمع فور وصوله بمدراء الدوائر والمديريات.وأكد الأسدي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، على “ضرورة التركيز على المهام الأساسية المناطة بالجهاز والتي تساهم بحفظ الأمن والأستقرار الداخلي”.وأضاف البيان، أن “الاجتماع استعرض المخاطر المحدقة بالبلاد وضرورة مواجهتها والتصدي لها من خلال تكثيف […]

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