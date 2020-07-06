الرافدين: الساعات المقبلة ستشهد توزيع رواتب جميع الموظفين

2020/07/06 | 14:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..اكد مصرف الرافدين، الاثنين، وصول التمويل الخاص برواتب الموظفين لشهر حزيران، مبينا ان الساعات المقبلة ستشهد إنجاز توزيع رواتب الموظفين.وقال مدير إعلام مصرف الرافدين وسام محمد، في تصريح لـالمعلومة ان “عدم تسليم الرواتب بموعدها، إلى قلة الايرادات المالية وتداعيات فيروس كورونا”.واضاف محمد، ان “مصرف الرافدين يخضع لوزارة المالية وننتظر التمويل والاشعار لدفع […]

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