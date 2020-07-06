2020/07/06 | 14:26 - المصدر: الفرات نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد في حرس الحدود: لا نمتلك أسلحة ثقيلة وانتشرنا في 3 نقاط قرب تركيا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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