تحديث “غوغل كروم” يضيف ساعتين إلى عمر حاسوبك

2020/07/06 | 14:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..كشفت شركة “غوغل” عن ميزة اختبارية في تحديث “كروم 86” الجديد،لمعالجة أكبر مشاكل متصفح الإنترنت “غوغل كروم” هو استهلاكه الشره للبطارية، وفي اختبارات “غوغل” على الإصدار الجديد، أثبت نجاحه في زيادة عمر بطارية الحاسب المحمول لمدة ساعتين، وذلك مع فتح 36 تبويبا مختلفا وتبويب فارغ نشط.كما استطاع الإصدار الجديد أن يحسن أداء استهلاك […]

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