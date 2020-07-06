بريطانيا تعتزم فرض عقوبات على سعوديين لتورطهم في انتهاكات حقوقية

2020/07/06 | 14:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز” بأن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يعتزم فرض حظر تأشيرات وتجميد أصول على بعض الأجانب لتورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان.وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن يكون هناك سعوديون وروس من بين المستهدفين من النسخة الوطنية من “قانون ماجنيتسكي”، وهو اسم محام توفي في سجن موسكو عام 2009 .ومن […]

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