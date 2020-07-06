2020/07/06 | 14:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح و الكعبي يؤكدان على ضرورة الإسراع بإقرار قانون الانتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/06 | 14:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح و الكعبي يؤكدان على ضرورة الإسراع بإقرار قانون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح و الكعبي يؤكدان على ضرورة الإسراع بإقرار قانون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).