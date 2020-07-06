2020/07/06 | 14:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النواب العرب والتركمان يرفضون عودة البيشمركة الى كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/06 | 14:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النواب العرب والتركمان يرفضون عودة البيشمركة الى كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النواب العرب والتركمان يرفضون عودة البيشمركة الى كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).