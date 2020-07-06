إصابة حكم دولي عراقي بفيروس كورونا

2020/07/06 | 14:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] اصيب الحكم الدولي العراقي حسين تركي، بفيروس كورونا المستجد.

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