لأول مرة.. كشف تفاصيل جريمة داعش في نحر الضابط السامرائي

2020/07/06 | 14:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشف القضاء تفاصيل تنشر لأول مرة عن جريمة عصابات داعش الارهابية، في خطف وقتل الملازم أول أبو بكر السامرائي في كانون الثاني 2017.

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