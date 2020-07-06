2020/07/06 | 15:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ كركوك يوجه نداء للحكومة الأتحادية ووزارة الصحة بدعم كوادر صحة المحافظة في مواجهة جائحة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/06 | 15:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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