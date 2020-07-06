2020/07/06 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الرحيم_التوراني (...)أما أحمد ميم، مدرس مادة الرسم في المركز التربوي الجهوي، فكان فنانا تشكيليا مبدعا، سبق له أن فاز بجائزة قيمة نظمتها مؤسسة مصرفية كبيرة.



لكنه كان أقرب إلى المجذوب.



ينعكس ذلك بجلاء في أعماله الفنية.



لوحاته كلها عبارة عن أسنان بشرية متراصة.



تصطك وتعض بعضها.



أفواه فاغرة وضاحكة.



كأنه يرسم ضحكاته الجنونية في جهات الليل وزوايا النهار.كان أحمد يصرف كامل راتبه في الأسبوع الأول من الشهر، ولا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضحك ملون بالبكاء - عبد الرحيم التوراني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضحك ملون بالبكاء - عبد الرحيم التوراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).