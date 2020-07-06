الصحة الايرانية تسجل 2613 إصابة جديدة بكورونا

2020/07/06 | 15:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري بان عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 243051 والمتعافين 204083 والمتوفين 11731 شخصا.وقالت لاري اليوم الاثنين في تصريحها الصحفي اليومي، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2613 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 243051 من ضمنهم 3201 في حالة حرجة وهم الان يخضعون للعناية المركزة.واضافت، ان عدد المتعافين من المرض بلغ 204083 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 160 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد المتوفين الى 11731 شخصا.وتابعت المتحدثة، انه تم لحد الان اجراء مليون و 820 الفا و 3 اختبارات للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

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