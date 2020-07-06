البنك المركزي يكشف عن مبيعات مزاد العملة لليوم الاثنين

2020/07/06 | 15:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي تنفيذ عمليات بيع للعملة الأجنبية بقيمة 178.42 مليون دولار في المزاد المنعقد، اليوم الاثنين، مقارنة بمبيعات أمس الأحد؛ والبالغة 172.97 مليون دولار، بزيادة قيمتها 5.45 مليون دولار.ووفقاً لبيانات البنك المركزي، اليوم، بلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة 35 مصرفاً.وقال المركزي العراقي، إن إجمالي […]

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