تقرير: الصين اكتشفت “توأم كورونا” قبل 7 سنوات واحتفظت به في ووهان.. هل اقتربنا من حقيقة “تسرب الفيروس من مختبر”؟

2020/07/06 | 15:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف تحقيق أجرته صحيفة صنداي تايمز البريطانية أن السلطات الصينية عثرت على فيروس شبيه بـ”كورونا” المستجد، قبل 7 سنوات في منجم مهجور كان مليء بالخفافيش.وأفادت الصحيفة أن 6 من عمال منجم النحاس في مويجيانغ، أصيبوا بالتهاب رئوي حاد وتوفي 3 منهم، ما دفع السلطات إلى أخذ عينات من براز الخفافيش، […]

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