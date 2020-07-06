الأسدي يباشر مهامه لرئاسة جهاز الأمن الوطني العراقي

2020/07/06 | 15:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر عبد الغني الأسدي، الإثنين، مهامه رئيساً لجهاز الأمن الوطني العراقي.

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