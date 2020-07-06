الانبار..تسجيل 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/06 | 15:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أفاد مصدر طبي، الاثنين، بتسجيل 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق مختلفة من مدن الانبار .وقال المصدر لـ /المعلومة/ ان “بعض مناطق الانبار، سجلت 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا ملامسين لحالات مؤكدة سابقا”.وأضاف، أن “حالات الاصابة شهدت زيادة عن الايام المقبلة بالتزامن مع تحويل حظر التجوال الصحي الشامل الى جزئي”.انتهى/ […]

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