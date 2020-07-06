باريس.. افتتاح اللوفر والموناليزا تستقبل زوارها

2020/07/06 | 15:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..عاد متحف اللوفر الشهير في فرنسا فتح أبوابه من جديد بعد نحو أربعة أشهر من الإغلاق بسبب كوفيد-19، لكن الزائرين سيفتقدون شيئا مهما وهو التزاحم الشديد أمام لوحة الموناليزا.ويتوقع القائمون على المتحف أن الأعداد الأولية للزائرين ستكون خمس مثيلاتها قبل تفشي فيروس كورونا، بسبب قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة وارتداء الكمامات، أصبحت زيارة […]

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