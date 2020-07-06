التربية تعلن آلية القرارات الأخيرة بشأن الامتحانات ودرجة القرار

2020/07/06 | 15:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن آلية القرارات الأخيرة لهيئة الرأي بشأن الامتحانات ودرجة القرار.

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