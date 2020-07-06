بريطانيا تعتزم فرض عقوبات على سعوديين لتورطهم في انتهاكات حقوقية

2020/07/06 | 15:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز” بأن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يعتزم فرض حظر تأشيرات وتجميد أصول على بعض الأجانب لتورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان.

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