هيفاء وهبي تقدم طلبًا لإيقاف فلمها الأخير “اشباح أوروبا” قبل عرضه.. ما السبب؟

2020/07/06 | 15:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت لجنة التفتيش والمتابعة بنقابة المهن الموسيقية المصرية، بأن النقابة تلقت طلبا من الفنانة هيفاء وهبي ومحاميها ياسر قنطوش ضد مدير أعمالها السابق محمد الوزيري.وقالت اللجنة ان “هيفاء طلبت إيقاف عرض فيلمها أشباح أوروبا الذي أنتجه الوزيري، وذلك بسبب وجود قضايا متبادلة بينهما”.وتابع الشريعي بأن هيفاء تقدمت بطلبات للإيقاف لكل […]

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