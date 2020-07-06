اليونسيف تصدر بياناً بشأن الطفل الذي أصيب بالاستهداف الصاورخي للمنطقة الخضراء

2020/07/06 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

تلقت اليونيسف بمزيد من الحزن والصدمة تقارير إصابة طفل بجروح في منطقة الكرادة ببغداد يوم الأحد من ...





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