اياد علاوي: لا ينبغي أن تتلاعب تركيا بالحصة المائية في الفرات

2020/07/06 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الاثنين (06 تموز 2020)، ضرورة حسم ملف تواجد الحزب الكردستاني، في إقليم كردستان.

وقال علاوي، في تغريدة عبر "تويتر"، وتابعتها (بغداد اليوم)، إن "ملف تواجد حزب العمال الكردستاني ينبغي ان يحسم بشكل عاجل، ولا نقبل ان تكون ارضنا منطلقاً لايذاء الاخرين".

وأضاف، "كما لا ينبغي ان تقوم تركيا بخرق سيادة العراق او ان تتلاعب بالحصة المائية للعراق في الفرات".

وتابع علاوي أن "الشفافية والمحبة وحسن الجوار هي التي ينبغي ان تسود، والحوار هو الحل الامثل لذلك".

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بغداد اليوم- كركوك

أعلنت الجبهة التركمانية، الاثنين (06 تموز 2020)، رفضها قرار إعادة قوات "البيشمركة"، إلى محافظة كركوك، فيما وصفته بـ’’القرار الانفرادي’’.

وقال بيان للجبهة تلقته (بغداد اليوم): "تؤكد الجبه

بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين (06 تموز 2020)، في قصر السلام ببغداد، النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي.





وذكر بيان لمكتب رئاسة الجمهورية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث تطورات ا

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الجبهة التركمانية، أرشد الصالحي، الاثنين (06 تموز 2020)، أن العراق مقبل على نظام سياسي جديد.

وقال الصالحي عبر تغريدة على منصة "تيوتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "العراق مقبل على نظام سياسي جديد،

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