غمزة أوباميانج تثير تفاؤل جماهير آرسنال

2020/07/06 | 15:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظهر الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، وكأنه حسم قراره بشأن البقاء مع فريقه آرسنال، من خلال مقطع فيديو مباشر بثه عبر صفحته على موقع إنستجرام.

وينتهي عقد أوباميانج مع آرسنال، في صيف 2021، وتدور الشكوك حول إمكانية رحيله عن آرسنال هذا الصيف.

وذكرت بعض التقارير أن المفاوضات بين أوباميانج وآرسنال تسير بصورة إيجابية، ومن المقرر أن يحصل المهاجم وفقًا لعقده الجديد، على راتب أسبوعي قدره 250 ألف جنيه إسترليني.

وحسب ما ذكرته صحيفة “ذا صن”، فقد ظهر أوباميانج مع شقيقه ويلي، في مقطع فيديو عبر إنستجرام، وسُئل عما إذا كان سيوقع على عقد جديد مع الفريق، ليغمز بعينه بطريقة طريفة ثم ضحك دون إجابة.

ونوهت الصحيفة أن غمزة أوباميانج، جعلت جمهور الفريق اللندني يتكهن ببقائه خلال الفترة المقبلة مع الجانرز.

المصدر: كووورة

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