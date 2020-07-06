ثورة منتظرة في ميركاتو إنتر ميلان

2020/07/06 | 15:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الإثنين، عن اللاعبين الذين سيرحلون عن صفوف إنتر ميلان عقب نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”، أن هزيمة إنتر أمام بولونيا، ستفجر ثورة لسوق انتقالات الفريق، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت أن هناك 4 لاعبين سيرحلون عن إنتر ميلان وهم دييجو جودين، ماتياس فيتشينو، روبيرتو جاليارديني، كريستيانو بيراجي.

وتابعت أن النادي لن يقوم بشراء فيكتور موسيس بشكل نهائي من تشيلسي، بجانب عدم تجديد عقد بورخا فاليرو.

وختمت بأن النادي سيُقيم وضع التشيلي أليكسيس سانشيز، المعار من صفوف مانشستر يونايتد، وسيحسم موقفه خلال الفترة المقبلة.

وبهزيمته أمام بولونيا، ابتعد إنتر ميلان عن سباق المنافسة على لقب الكالتشيو، خاصة بعد اتساع الفارق مع المتصدر يوفنتوس إلى 11 نقطة.

المصدر: كووورة

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