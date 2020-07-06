البيشمركة تكشف عن احتكاك مسلح مع قوة عراقية بگرميان

2020/07/06 | 15:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف قائد في قوات البيشمركة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل احتكاك مسلح مع قوة من الجيش العراقي قرب إدارة گرميان.

وقال آمر محور قرە تبە - حمرین لقوات البیشمرکة، اللواء مردان جاوشین، لوكالة شفق نيوز، إن "الحکومة العراقیة عادة ما تطالب بإعادة المناطق التي کانت تحت سیطرتها قبل 2003"، مبيناً أنه "بسبب النزاعات وعدم الثقة مابین قوات البیشمرکة والقوات العراقیة المتواجدة تحصل احتكاكات مستمرة في تلك المناطق رغم المحادثات السابقة مابین الطرفین".

وأوضح جاوشین، أن "حادثة إختطاف مدني شهدتها مساء امس، المنطقة مابين إمام خلیل ومحطة القطار القدیمة قرب قضاء کفري في گرميان بين محافظات السليمانية وديالى وكركوك"، مشيراً إلى أن "القوات العراقیة وبسبب حادثة الخطف هذه تقدمت وتوغلت داخل المنطقة التي تتواجد فیها قوات البیشمرکة".

وتابع قائلاً، "بعد تطویقهم وإطلاق النار تراجعت القوة إلی مکانها"، موضحا أن هذا الاحتكاك "لیس الاول أو الاخیر".

وأشار إلى أن "هذە القوة العسکریة تصر علی الاقتراب من نقاط البیشمرکة بحجە وجود تحرکات داعش في هذە المناطق"، نافيا في ذات الوقت "وجود أي تحرکات لداعش في هذە المناطق".

وأكد اللواء جاوشین، أن "أي تحرکات لداعش لاتوجد في هذه المناطق، على عکس المناطق الاخرى التي تتواجد فیها القوات العراقیة والشرطة الإتحادیة والحشد الشعبي الذي نری کل یوم تحرکات داعش من قتل وخطف المدنین الاکراد و حرق محاصیلهم الزراعیة" على حد قوله .

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