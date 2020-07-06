شاهد: الايرانيون يهجمون على بازار تبديل العملة لاستبدال اموالهم بالدولار واستدراكها قبل “انهيار اكبر”

2020/07/06 | 15:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اظهر مقطع فيديو، هجوم عدد كبير من الايرانيين على بازار لبيع العملة، لغرض استدراك اموالهم واستبدالها بالدولار، قبل ان تفقد المزيد من قيمتها.وبلغ سعر الدولار الاميركي نحو 22 الف تومان ايراني في الاسواق الايرانية، اي مايزيد عن 210 آلاف ريال إيراني مقابل الدولار الواحد، كأكبر خسارة تاريخية له.وكان سعر العملة […]

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