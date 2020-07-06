2020/07/06 | 15:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تعلن عن معالجة مواد لم يمتحن بها التلاميذ او الطلبة في محافظات الفرات الاوسط والجنوب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/06 | 15:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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