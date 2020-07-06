قطر تتخطى عتبة الـ100 ألف إصابة بكورونا

2020/07/06 | 15:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في قطر منذ بداية الجائحة اليوم الاثنين عتبة الـ100 ألف.وأكدت وزارة الصحة القطرية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19” رصد خمس وفيات و546 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي سجلت في البلاد […]

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